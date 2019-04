Pulsvissers teleurgesteld nu ze kunnen fluiten naar compensatie

Pulskorvissers luisteren naar de minister (foto: Omroep Zeeland)

Woordvoerder van de Zeeuwse vissers Cas Caljouw zegt na afloop van de bijeenkomst teleurgesteld te zijn. De visser zegt dat er een onzekere toekomst op de vissers afkomt. "Daarom hadden we een compensatie verwacht." Caljouw heeft nog geen idee hoe de pulsvissers nu verder moeten. "We weten zelf nog niet hoe nu verder. Iedere groep heeft z'n eigen problemen. Het lijkt nu echt afgelopen. Er lijkt nog wel een kleine mogelijkheid te zijn dat het pulsvissen toch weer goedgekeurd wordt, maar daar moeten we echt niet op rekenen."

Overstappen kan niet

Volgens Caljouw is financiële compensatie nodig. Zomaar overstappen op de oude manier kan volgens hem niet. "De onderdelen zoals de oude boomkor die zijn weg gedaan want dit pulsvissen was het helemaal." Dat betekent dat er nu op stel en sprong weer nieuw materieel aangeschaft moet worden. "Het is zoals de kolenkachel uit de jaren 50 die heeft niemand meer in de schuur staan maar binnen nu en vier weken zou je 'm weer moeten gebruiken. Dat kan toch niet."

De vissers gingen het gesprek vanmiddag in met twee doelen. Financiële compensatie en kijken of meer Zeeuwse kotters door mogen varen tot 2021. Maar op beide punten kregen ze nul op het rekest. Financiële compensatie wilde de minister nu nog niet toezeggen. De regeling dat 17 Zeeuwse kotters dit jaar nog moeten stoppen en dat er slechts één door mag tot 2021 die wil ze opnieuw gaan bekijken. Mogelijk dat dit betekent dat er meer Zeeuwse pulskotters mogen blijven vissen.

