Thea over haar lintje: 'Ik voel me heel erg naar boven gestoken'

Voormalig PvdA-raadslid en oud-huisarts Peter de Doelder werd vorig jaar al Lid in de Orde van Oranje-Nassau omdat hij afscheid nam als raadslid. Vandaag werd hij gepromoveerd tot Ridder, onder meer voor zijn verdiensten als huisarts en het vele vrijwilligerswerk dat hij verricht. Tijdens de ceremonie kreeg hij weer een brok in zijn keel. "Ik ben een beetje een verlegen mens. De dingen die vandaag dan op je af komen, raken me dan wel", zegt hij.

Over stoppen met vrijwilligerswerk wil De Doelder niet weten. Waar de tijd daarvoor vandaan komt, weet hij zelf ook niet helemaal. "Ik vraag mezelf soms ook eens af hoe ik dat allemaal doe. Het zijn vooral ook de mensen om je heen die dat mogelijk maken", vertelt De Doelder.

In het gemeentehuis in Terneuzen werden vanmiddag vier vrijwilligers benoemd tot Lid in Orde van Oranje-Nassau. Eén van hen was Thea de Groot uit Terneuzen. "Ik was heel erg ontroerd en verrast", vertelt de Groot. Samen met drie heren was zij de enige vrouw die een lintje kreeg en daar was ze best trots op: "Als vrouw kun je heel wat bereiken en ik vind het prachtig dat ik dit lintje heb gekregen. Het wordt morgen een bijzondere Koningsdag om niet te vergeten", aldus de Groot.

Nadat Burgemeester Jan Lonink had opgenoemd wat De Groot allemaal heeft gedaan beseft ze dat het best een moeilijke periode is geweest. "Ik was werkzaam bij LSOVD de Landelijke stichting ouders en verwanten van drugsgebruikers. Als ik dan terugkijk naar wat ik heb gedaan is dat niet niets geweest", vertelt De Groot. Het lintje zal ze daarom met trots dragen. "Ik voel me heel erg naar boven gestoken en zal het morgen dragen. De rest van het jaar bewaar ik het lintje op een mooi plaatsje".