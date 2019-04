Forum voor Democratie in Zeeland woedend over uitsluiting coalitie

De fractie van Forum voor Democratie in de Statenzaal (foto: Omroep Zeeland)

Het CDA heeft in Zeeland de meeste zetels behaald tijdens de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart; zeven van de 39 zetels. Forum voor Democratie haalde als nieuwe partij vijf zetels, ondanks dat de partij zich in Zeeland niet liet zijn in de verkiezingsstrijd. Als grootste partij mag het CDA een nieuw college formeren.

Niet geschikt

Pre-formateur Ad Schenk maakte vrijdag 19 april bekend dat de zittende coalitie van CDA, VVD, SGP en PvdA doorgaat, en dat er geen vijfde partij bijkomt. De weken daarvoor werd door Schenk en informateur René Verhulst nog serieus met Forum voor Democratie gesproken over deelname aan de coalitie. Maar de conclusie van Schenk, Verhulst en de vier zittende partijen was, dat Forum voor Democratie nog niet precies weet wat voor beleid ze wil gaan voeren in Zeeland en daarom niet geschikt is als coalitiepartner.

Furieus

De vijfkoppige FvD-fractie in Provinciale Staten onder aanvoering van fractievoorzitter Fred Walravens is furieus. Volgens de partij mochten ze alleen aanschuiven bij de zittende coalitie als "het afstand zou doen van nagenoeg al zijn standpunten". Volgens FvD speelde alleen PvdA open kaart, door te stellen dat ze niet met Forum in zee wilde. Het CDA zou een schimmig spel hebben gespeld door "de schone schijn op te houden".

Fred Walravens: wij zijn bijzonder teleurgesteld

De Zeeuwse FvD-fractie zou van onderhandelaars hebben gehoord dat de zittende coalitie het "nu zo ontzettend fijn met elkaar" heeft; "waarom dan door zoiets als verkiezingen dit verstoren?" In de brief schrijft FvD verder: "Collegialiteit gaat volgens het partijkartel boven goed bestuur en politiek inhoudelijke kwesties. (...) Een trieste zaak voor Zeeland, maar de Zeeuwse kiezer heeft eindelijk duidelijkheid.

In de brief worden de kiezers in Zeeland opgeroepen tijdens de komende Europese verkiezingen daarom zeker op Forum voor Democratie te stemmen. Die verkiezingen worden gehouden op 23 mei.

