Zwembad kan ondanks vernielingen toch heropend worden

Vernielde apparatuur in zwembad Haestinge in Sint-Maartensdijk (foto: Gemeente Tholen)

De schade aan het zwembad werd afgelopen dinsdag ontdekt. Vandalen hadden een ruit ingegooid en ook allerlei apparatuur het zwembad ingegooid. Ook zijn hekken eruit geschroefd en werden camera's afgeplakt.

Inbraak nog zichtbaar

Voor de gemeente was het toen nog niet zeker of 'het zwemwater bruikbaar gemaakt kon worden'. Vandaag laat de gemeente in een bericht weten dat de heropening door kan gaan, al zullen sommige vernielingen nog wel te zien of te merken zijn. "Enkele dingen zijn nog zichtbaar van de inbraak, maar er kan veilig gespeeld en gezwommen worden. Doordat de apparatuur vernield is, gebeurt de controle en losse verkoop handmatig", aldus de gemeente.

Het zwembad opent morgen om 13.00 uur, het politieonderzoek naar de inbraak loopt nog.

