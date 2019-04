Nina Meppelder wint voor de derde keer wereldtitel taekwondo

Nina Meppelder viert haar derde WK-titel samen met trainer Nanne Boonstra (foto: Nanne Boonstra)

Vooral in het begin was het spannend voor Meppelder, die nog altijd uitkomt voor Taekwondo Middelburg. In de voorronde tegen de Argentijnse Noelia Borelli had ze nog een verlenging nodig om te winnen. Vervolgens versloeg ze de Amerikaanse Jamie Rayborn vrij gemakkelijk. In de finale was Meppelder oppermachtig.

Goud op WK in Duitsland, Italië en Ierland

De wereldtitel in de categorie +75 kg is dus al de derde voor de Zeeuwse. In 2015 won ze al het WK in het Italiaanse Jesolo, in 2017 was ze in het Ierse Dublin het sterkst.