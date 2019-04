Deze 70 meter hoge bruin-gele reuzen staan nog wel even in Vlissingen-Oost

Je ziet ze vanaf veel plekken in Zeeland al staan: de 70 meter hoge geel-bruine onderstellen voor windturbines in Vlissingen-Oost. Het zijn er inmiddels een stuk of 45 en ze hadden al lang weg moeten zijn. Maar voorlopig staan ze er nog wel even: er zijn lasfouten gemaakt en die moeten eerst geprepareerd worden voordat deze jackets de zee in kunnen om als onderstel te dienen van windturbines.