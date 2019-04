Koude wind geen spelbreker voor liefhebbers van Koningsdag

In Renesse klonk vanmorgen vroeg al hoorngeschal, ruiters te paard trokken door het dorp. In Aagtekerke deden tientallen kinderen mee aan de kinderspelen en in Heinkenszand was De Stenge ook goed gevuld met deelnemers aan de spellenochtend.

Handen uit de mouwen

Oranjeverenigingen organiseren veelal de Koningsdag, en op meerdere plaatsen beginnen ze het tekort aan bestuursleden te voelen. "Bij ons valt het nog mee", zegt Marcel Vermue, de voorzitter van de Oranjevereniging Aagtekerke. "We zoeken nog twee nieuwe bestuursleden maar hebben gelukkig nog voldoende vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken."

"Wij zijn heel erg zuinig op onze vrijwilligers", zegt Ingrid Schalkens, de penningmeester van Oranjevereniging Heinkenszand. "Want het wordt wel steeds moeilijker om mensen te enthousiasmeren om mee te helpen. Maar we hebben ook dit jaar weer een mooi programma neer weten te zetten."