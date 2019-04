Negentig bikkels lopen honderd kilometer in 24 uur, door weer en wind

De deelnemers waren over één ding roerend eens: "De tocht is zwaar", aldus een deelnemer uit Vlaanderen. Dat kwam door een paar buien, maar vooral door de stevige wind. De wandelaars hadden zich erop gekleed, maar de bries speelde ze soms toch parten.

"Sommige stukken waren al zwaar en dan kwam die wind er nog bij", aldus Evert de Graaff uit Emmeloord, die er opgelucht uitziet wanneer hij over de finish komt. "Bij iedere tocht denk ik weer 'ik moet er toch eens mee stoppen'. Maar dat gevoel verdwijnt altijd als je hem hebt uitgelopen. Dan rust je een paar dagen uit en ga je de volgende 100 kilometer plannen."

Voor de Wind

De tocht werd georganiseerd door Wandelvereniging Voor de Wind. Dit jaar deed de organisatie dat voor het eerst, maar het is de bedoeling om het de komende jaren ook te doen. De route van 106,2 kilometer (bovenop die van 100 kilometer) is gekozen omdat wandelaars met het lopen van zo'n tocht in aanmerking komen voor de zogenoemde 'Long Distance Walker' titels. Die titels zijn in het leven geroepen om het lopen van lange afstandswandeltochten te stimuleren.

Suzy Pladdet (in de oranje jas) loopt voor het eerst 100 kilometer binnen 24 uur (foto: Omroep Zeeland)

Veel deelnemers van buiten Zeeland verbazen zich over de mooie natuur. "Het is prachtig. En daar mogen wij de hele wandeling van genieten", aldus een Belg die tegen het eind van de tocht nog optimistisch is. Een vrouw uit Venlo heeft het een stuk zwaarder. "Het is mooi, maar het waait altijd als we in Zeeland komen wandelen."

'IJzendijke vond ik maar saai'

Suzy Pladdet uit Sluis is daar een stuk minder van onder de indruk. Het is voor de Zeeuwse de eerste tocht van 100 kilometer die binnen 24 uur moet worden uitgelopen. "Het stuk bij IJzendijke vond ik maar saai. Het is een heel lang stuk waar niet zo veel te zien was. Dan is het hier, tussen Waterlandkerkje en Oostburg beter."

Pladdet zou iedereen aanraden een keer zo'n lange wandeltocht te maken. "Maar dan wel met wat training vooraf! Dat heb ik niet gedaan en het is heel zwaar!"