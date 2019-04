Lorena Wiebes verslaat titelverdedigster in wegwedstrijd Omloop van Borsele

Lorena Wiebes uit Mijdrecht heeft bij de elitevrouwen vanmiddag de internationale wegwedstrijd van de Omloop van Borsele gewonnen. In de 36e editie was zij na 139 kilometer koers te sterk voor de winnares van vorig jaar, de Italiaanse Elisa Balsamo. Renster Natalie van Gogh uit Nieuw-Vennep kwam als derde over de finish in 's-Heerenhoek.