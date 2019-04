Carlo van Grimberghe nieuwe coach VV Philippine

(foto: Omroep Zeeland)

Jeugdtrainer Club Brugge

Van Grimberghe is momenteel nog coach van Steen, dat koploper is van de zondag vierde klasse A. Hij kwam afgelopen januari terug nadat trainer Luc Audenaert was vertrokken. Eerder was hij al vele jaren actief voor de vereniging uit Sint Jansteen. Bij Club Brugge is hij jeugdtrainer.