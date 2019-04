Automobilist onder invloed van cocaïne en THC

Politie test op drugs (foto: Politie Zeeland)

De Terneuzenaar had ook twee flesjes LEAN bij zich. LEAN is hoestdrank, vermengd met frisdrank. In de drank zitten de verdovende stoffen codeïne en prometazhine. De politie onderzoekt nog wat er precies in de flesjes zit.

De man mocht na verhoor weer naar huis. Een arts heeft bij hem een bloedproef afgenomen. De man heeft een rijverbod van 24 uur gekregen.