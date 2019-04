Golfclub Grevelingenhout handhaaft zich in hoofdklasse

Golf (foto: Omroep Zeeland)

Grevelingenhout is de nummer drie van de poule met zeven clubs. Goyer uit Eemnes gaat aan kop. In totaal spelen veertien clubs op het hoogste niveau van Nederland. Voor het tweede jaar op rij weet het team dat bijna geheel uit Zeeuwen bestaat zich te handhaven in de hoofdklasse.

Droomgeneratie

"We moeten er echt heel trots op zijn dat wij als Zeeuwse golfsport zo'n droomgeneratie hebben mogen voortbrengen", zei golfer Job-Jan Simmelink eerder deze maand al in ons sportprogramma De Derde Helft. "Vijftien jaar geleden hadden we dit nooit voor ogen."