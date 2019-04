Vroege opgave Tolhoek in Luik-Bastenaken-Luik

Wielrenner Antwan Tolhoek uit Yerseke heeft vanmiddag vroeg in de remmen geknepen in Luik-Bastenaken-Luik. Tolhoek gaf na twee uur koers op. Volgens zijn ploeg had Tolhoek last van de kou. Bij de start vanmorgen in Luik was het zes graden en regenachtig.

Het was zijn derde deelname aan La Doyenne. Bij zijn debuut in 2016 kwam hij als 104de over de streep, een jaar later eindigde Tolhoek als veertigste. De volgende wedstrijd van Tolhoek is de Ronde van Italië, die op 11 mei in Bologna van start gaat. Tolhoek zal in de drie weken Giro een belangrijke knecht zijn van zijn Sloveense ploeggenoot Primoz Roglic.

De vorige wedstrijd van Tolhoek was de Ronde van Catalonië. In deze etappekoers kwam hij in de tweede etappe ten val. In de slotetappe verscheen hij daardoor niet meer aan de start.