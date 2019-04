Vlissingen stapje dichterbij rechtstreekse handhaving

(foto: Paul ten Hacken)

Spelbeeld

Vlissingen begon sterk aan het duel en kwam na iets meer dan tien minuten spelen op voorsprong. Op aangeven van de sterk spelende Renzo Roemeratoe opende Dennis Tukker de score. De thuisploeg kende een sterke fase en ging op zoek naar een grotere voorsprong. Tien minuten voor de rust kreeg de Walcherse formatie loon naar werken. IFC kreeg de bal niet weggewerkt en Renzo Roemeratoe verdubbelde de score; 2-0. In het tweede bedrijf werden de bezoekers uit Zuid-Holland sterker. Vlissingen moest ver terug en doelman Karim Ben Sellam moest een aantal keer handelend optreden. Ben Sellam had geen antwoord op de vrije trap van Danny Slingerland en zo werd het 2-1. In een tumultueuze slotfase kwamen de bezoekers nog een paar keer dichtbij de gelijkmaker, maar zorgde Josimar Pattinama voor de bevrijdende 3-1.

Stand

Dankzij de zege op IFC staat Vlissingen nog maar twee punten achter op de veilige plaatsen. De ploeg heeft na 24 duels 22 punten verzameld, twee punten minder dan Leonidas en IFC.

Scoreverloop

1-0 Tukker (12)

2-0 Renzo Roemeratoe (34)

2-1 Slingerland (67)

3-1 Pattinama (90)

Opstelling Vlissingen

Ben Sellam, Van den Hemel (Martien/82), Milton Roemeratoe, Braafhart, Tukker, El Kaddouri, Renzo Roemeratoe, Krezo (Crucq/62), Weeda, Pattinama, Abdenbi