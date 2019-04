De Kok en Ton winnen Zwaakse Weel loop

Martijn de Kok (foto: Omroep Zeeland)

De Kok kwam na 15 kilometer door de Zak van Zuid-Beveland over de streep in 54.33', Dat was ruim twee-en-een-halve minuut voor Jozias Boone uit Goes (56.01'). Derde werd Ton Verbeek uit Kwadendamme in 59.05'.

Bij de vrouwen bleef Leonie Ton in 1:03.55' Ada Geuze uit Middelburg bijna twee minuten voor (1:05.21') . Derde werd Saskia Goole uit Kapelle in 1:11.52'.