Aardenburg gaat 300 jaar terug in de tijd

Tour Classique De Elderschans is een koetsentocht voor traditionele rijtuigen. De rit is ongeveer 25 kilometer lang. Onderweg konden de deelnemers van een aperitief en lunch genieten. Na afloop was er een receptie.

