Tim van Dijke derde in Wim Hendriks Trofee

Tim van Dijke bij zijn debuut op het WK veldrijden (foto: Cassandra Donne)

Mede door de slechte weersomstandigheden en de vele sprintersploegen in het peloton bleef de koers vrij lang gesloten met een kleine kopgroep van vijf renners. Na een openingsfase met enkele valpartijen kwam het peloton weer compleet en leek de koers op een massasprint in Koewacht af te stevenen.

In de laatste vijf kilometer van de wedstrijd wisten Arne Peters, Bryan Bouwmans en Tim van Dijke weg te springen en een gaatje van ongeveer vijftig meter te pakken. Het bleek net genoeg om de sprintersploegen in hun hemd te laten staan, want Arne Peters won het sprintje tussen de drie voor het aanstormende peloton. Tim van Dijke uit Colijnsplaat finishte als beste Zeeuw op de derde plek.