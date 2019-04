Van Drongelen van Axel naar publiekslieveling in Hamburg

In zijn luxe appartement, met vele kamers, sauna en uitzicht op het nabij gelegen Stadtpark, praat de 20-jarige verdediger over de promotiekansen, het leven in Hamburg, zijn band met de supporters, de toekomst en het Nederlands Elftal.

Iedereen wil bij HSV horen

Van Drongelen praat met veel passie over zijn Duitse werkgever. "Iedereen wil bij HSV horen. Het stadion, de tribune, de fans. Alles pakt je echt. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Ook naast het voetbal." Hamburg is een havenstad in Noord-Duitsland met bijna twee miljoen inwoners. Dat is wel even iets anders dan Axel. "Dat kan je wel zeggen. Nu ik hier bijna twee jaar woon, heb ik nog altijd niet alles van de stad gezien."

In Hamburg woont Van Drongelen samen met zijn vriendin Puck die uit Vlissingen komt. "Dat was in het begin even wennen, maar eigenlijk is het niet heel moeilijk. Ik ben nooit alleen, zij is altijd hier. Het is fijn om altijd iemand bij je te hebben."

Beetje geld

"Ik vind dat je aan fans die niet altijd het meeste geld hebben en het beetje geld dat ze over hebben in de club stoppen iets terug moet geven", zegt Van Drongelen. Die waardering van de fans krijgt Van Drongelen ook terug betaald. In de stad zijn ze lyrisch over hem. "Hij is jong, dynamisch. Iemand die voorop gaat", klinkt het voor de fanshop in hartje Hamburg. "Hij heeft een goede relatie met de fans, hij past er goed tussen. Hij past echt in Hamburg."

De fans zien Van Drongelen een mooie loopbaan krijgen. Maar hoe denkt hij daar zelf over? "Ik kan hier nog wel een paar jaar blijven. Als we in ieder geval naar de Bundesliga promoveren." De verdediger doorliep bij de KNVB diverse jeugdelftallen en is er de laatste jaren altijd bij als Jong Oranje speelt. De volgende logische stap zou het Nederlands Elftal zijn. "Dat is niet per se een doel, maar zou wel mooi zijn als het lukt."