Zeeland wordt wakker: Hotel Kamperduinen, kamperen in koud weer en VC Vlissingen

Brand verwoest saunagedeelte in hotel De Kemperduinen (foto: HV Zeeland)

Heropbouw Hotel Kamperduinen van start

Hotel Kamperduinen verwacht in oktober weer de eerste gasten te kunnen ontvangen. Het hotel in Kamperland is sinds een brand in oktober vorig jaar dicht. Bij die brand moesten 180 gasten worden geëvacueerd. De oorzaak van de brand was waarschijnlijk een schroef in een van de sauna's.

Campinggasten Aagtekerke genieten ondanks slecht weer (foto: Omroep Zeeland)

Kamperen in herfstweer

Gasten van Camping Westhove in Aagtekerke genieten ondanks het slechte weer van hun vakantie in Zeeland. Vooral gisteren was het doorbijten met regen en lage temperaturen.

Rick van Drongelen in actie voor HSV in de wedstrijd tegen FC Köln (foto: Orange Pictures)

Van Drongelen op zoek naar promotie

Rick van Drongelen is met zijn club Hamburger SV (HSV) verwikkeld in een spannende strijd om promotie terug naar de Bundesliga. Vandaag deed de verdediger geen goede zaken door met 2-0 te verliezen op bezoek bij Union Berlin. Daardoor is de club gezakt naar de vierde plek op de ranglijst. Met nog drie wedstrijden te gaan ligt alles nog open, de strijd om promotie wordt de komende weken nog erg spannend.

Vlissingen-aanvoerder Josimar Pattinama zag zijn ploeg niet tot scoren komen (foto: Paul ten Hacken)

Vlissingen doet goede zaken

Zondaghoofdklasser VC Vlissingen heeft gisteren uitstekende zaken gedaan. De ploeg van interim-trainer Johan Schouten won in eigen huis met 3-1 van IFC. Door deze zege nadert de Walcherse formatie de veilige plaatsen op twee punten. Vlissingen strijdt tegen degradatie.

Kleverskerke in de ochtendgloren (foto: Adrie Gideonse)

Weerbericht

Vandaag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Met zwakke tot matige noordelijke wind wordt het vanmiddag warmer dan het afgelopen weekend: 14 tot 16 graden. Vanavond en vannacht passeren wolkenvelden. Het is zo goed als droog en vannacht wordt het niet kouder dan 8 of 9 graden.