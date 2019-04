Hoe een schroef in een sauna uiteindelijk zes miljoen euro kost

Roetdeeltjes hebben zich bij de brand door het hele gebouw verspreid en zaten ook in de leidingen. Daarom moest het hotel het afgelopen half jaar aan de binnenkant worden gestript. Vandaag wordt begonnen met de heropbouw.

Volledig op de schop

De eigenaar Jerry van Zuijlen, directeur van de Amadore Groep, dacht in eerste instantie de avond na de brand weer open te kunnen. Met man en macht is er die dag gewerkt om het hotel te ventileren en de kamers schoon te maken. Maar naarmate de dag vorderde en steeds meer experts een heropening afraadden, hakte hij de knoop door; het hotel ging dicht en zou volledig op de schop gaan.

'We bouwen een compleet nieuw hotel'

Dat dit geen verkeerde beslissing is, blijkt ook als wij een rondleiding krijgen door het volledig gestripte pand. Overal hangt nog de geur van rook en zijn de roetsporen nog te zien. In de afgelopen maanden zijn de leidingen vervangen en is de inventaris voor een groot deel in een afvalcontainer verdwenen.

Grote jongens

In oktober wil Van Zuijlen een nieuwe start maken met 'zijn' Kamperduinen. Hij heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om gelijk een aantal verbeteringen door te voeren, want er waren meerdere zaken waar hij zich al sinds de koop van het hotel in 2010 aan stoorde.

Zo wordt er restaurant groter, zodat er voor alle hotelgasten een tafel beschikbaar is en wordt de wellness flink uitgebreid, 'zodat ik me kan meten met de grote jongens in het land.'

Zes miljoen

Alles bij elkaar opgeteld, schat Van Zuijlen in dat het zo'n 6 miljoen euro gaat kosten, waarvan een deel door de verzekering wordt betaald.

