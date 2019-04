Kamervragen over verhuizing ziekenhuis Bravis (foto: OZ)

Twee weken geleden besloot ziekenhuis Bravis om de zorg te concentreren in één nieuw ziekenhuis. Daarbij is de keuze gevallen op Roosendaal. Dat komt volgens de organisatie van het ziekenhuis omdat er vooral rekening is gehouden met het aantal inwoners per regio.

Van den Berg wil van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten of het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Goes en ZorgSaam in Terneuzen door de verhuizing van het ziekenhuis van Bergen op Zoom naar Roosendaal, meer patiënten krijgen, met name op de spoedeisende hulp en de acute verloskunde. En of er overleg geweest is over de gevolgen van de verhuizing met deze ziekenhuizen en met andere betrokken partijen, zoals huisartsen en gemeentebesturen.

Van den Berg verwijst onder meer naar een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daaruit blijkt dat de aanrijdtijden vanuit Zeeland - met name Tholen - binnen de normen blijven. Van den Berg zet daar vraagtekens bij.

Regionale politiek

Het CDA in de gemeente Tholen liet eerder al weten 'erg teleurgesteld' te zijn over de verhuizing van het ziekenhuis. "We begrijpen niet dat er gekozen is voor locatie Roosendaal. Het achterland van Roosendaal kan uitwijken naar verschillende ziekenhuizen in Breda", zei Petrina Geluk van CDA Tholen.

ChristenUnie Tholen heeft schriftelijke vragen over de verhuizing gesteld aan het college van B&W. De partij wil onder andere weten welke acties het college nog gaat ondernemen richting de Raad van Bestuur van het Bravis ziekenhuis.

Ook inwoners van Bergen op Zoom zijn boos. Zij zijn een petitie begonnen voor het behoud van de vestiging van het ziekenhuis in hun stad.

