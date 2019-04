Europa trekt een miljard euro uit voor jonge boeren (foto: Omroep Zeeland)

EU-commissaris Phil Hogan van Landbouw is vandaag in Nieuw-Namen om het kredietprogramma verder toe te lichten. Daarnaast bezoekt hij in de Zeeuwse-Vlaamse plek jonge boeren.

Volgens Logan moet steun voor de volgende generatie landbouwers in de EU een prioriteit zijn. 'Slechts elf procent van de boeren in de EU is jonger dan veertig jaar.' Volgens de commissaris moet vergrijzing in de landbouw voorkomen worden om in de toekomst genoeg voedsel te produceren.

Uit onderzoek blijkt dat aanvragen voor een lening door jonge boeren drie keer vaker worden afgewezen dan aanvragen van oudere agrariërs.

75 miljoen

Het Nederlandse kabinet stelde begin dit jaar ook al 75 miljoen beschikbaar om jonge beginnende boeren te helpen die een agrarisch bedrijf willen beginnen of overnemen. Vooral jonge boeren in Zeeland lopen tegen problemen aan bij het overnemen van het boerenbedrijf, omdat de landbouwgrond in onze provincie relatief duur is.

Lees ook: