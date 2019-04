Jan Willem geniet van iedere helikoptervlucht; 'Zeeland is nóg mooier vanuit de lucht'

Inmiddels is Jan Willem 34 jaar oud, getrouwd en heeft hij twee kinderen. Hij werkt deels in de offshore, maar ook in het helikopterbedrijf van zijn vader in Zierikzee. Dat bedrijf bestaat dit jaar 45 jaar.

Het begon met een sproeivliegtuigje

Het begon allemaal met een sproeivliegtuigje in 1974. Vader Ton besproeide in de beginjaren tuinbouwgewassen. Later gebeurde dat met helikopters. Sinds het verbod in 2002 voor het sproeien van landbouwgewassen is de focus verschoven. Vooral het toeristisch vliegen is nu het doel van het bedrijf. Jan Willem en zijn helikopter zijn te boeken voor een rondvlucht. Dat gebeurt boven Zeeland, maar ook in de rest van het land.

Jan Willem kan zich nog goed herinneren dat hij als 6-jarige in het bedrijf van zijn vader rondliep. "Dan stond er een sproeivliegtuig binnen waar ik dan in ging zitten om te spelen. In mijn gedachten was ik dan aan het vliegen."

'Ik was gelijk verkocht'

Het vliegvirus dat Jan Willem al op jonge leeftijd in zijn greep had, heeft zijn broer en zus overgeslagen. "Eigenlijk gek, want ik was gelijk verkocht. Ik ben eerst begonnen met zweefvliegen. Toen was ik inmiddels dertien jaar. En daarna dus met de helikopter."

"De eerste keer dat ik zelfstandig en alleen een helikopter bestuurde weet ik ook nog als de dag van gisteren", vertelt Jan Willem. "Dat geldt denk ik voor iedere vlieger. Ik weet nog dat ik naar de lege stoel van de instructeur keek. Dat gaf een geweldig gevoel."

'Steeds weer een genot'

"Zeeland is zo mooi vanuit de lucht", zegt Jan Willem als we opgestegen zijn. De Schweizer 300 C biedt genoeg ruimte om comfortabel rond te kijken en mee te genieten met de piloot. "Het is steeds weer een genot om de natuur van boven te bekijken, de kering te zien en mensen uit te leggen wat we nog meer allemaal zien."

Jan Willem geniet nog steeds van iedere helikoptervlucht (foto: Omroep Zeeland)

Het was even schakelen voor Jan Willem om in plaats van gewassen te besproeien rondvluchten te maken met toeristen die van alles te vragen hebben. "Maar inmiddels zijn we daar aan gewend en is het gewoon leuk om onze kennis over het landschap met hen te delen."

Thuis

Als een volleerd gids vertelt Jan Willem over de Plompe toren van Serooskerke op Schouwen, maar net zo makkelijk over het natuurgebied aan de westkust van het eiland. "We vliegen nu pas een paar minuten en er zijn zoveel verschillende dingen te zien. Zeeland is prachtig."

Het helikopterbedrijf doet voornamelijk rondvluchten, maar daarnaast brengen ze ook een beschermlaag aan op kassen, zodat de zon minder fel binnen schijnt. Ook voert het bedrijf inspectievluchten uit om pijpleidingen te controleren.

Zeeland is mooier vanuit de lucht.

De toekomst ziet Jan Willem met vertrouwen tegemoet. "Ik wil het aanbieden van rondvluchten verder blijven ontwikkelen. Zodat niet alleen de toeristen met ons meevliegen, maar vooral ook de Zeeuwen, want Zeeland is mooier vanuit de lucht dan vanaf het land."