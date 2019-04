Investering van 42 miljoen in Zeeuws-Vlaamse zorg

Ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

ZorgSaam wil in de toekomst de kwaliteit én de zorg in Zeeuws-Vlaanderen waarborgen. "De ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen wil de gezondheid binnen de regio verbeteren door een goed, betrouwbaar en houdbaar aanbod van zorgvoorzieningen te organiseren", aldus ZorgSaam in een persverklaring.

'Eén van de modernste operatiecomplexen van Nederland'

Het geld gaat dus naar een verbouwing van het huidige ziekenhuis in Terneuzen, wat dertig jaar oud is. Met de verbouwing hoopt ZorgSaam dat het ziekenhuis nog tientallen jaren meekan. Daarbij krijgt het ziekenhuis gloednieuwe operatiekamers. "Daar ontstaat straks één van de modernste operatiecomplexen van Nederland", stelt ZorgSaam.

Verpleeghuis De Stelle in Oostburg wordt ook aangepakt. Met de verbouwing ontstaat er 'binnen de mogelijkheden van het gebouw, een ruim en eigentijds woon-, werk- en leefklimaat'. Volgens ZorgSaam is het een stap voorwaarts in de kwaliteit van ouderenzorg in West-Zeeuws-Vlaanderen.

Lage rente

BNG wordt de huisbankier van ZorgSaam. De bank helpt organisaties binnen de publieke sector om tegen een lage rente maatschappelijke doelstellingen te realiseren zodat de kosten voor de burgers laag zijn.

In 2020 moeten alle werkzaamheden gereed zijn.