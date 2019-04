Terneuzenaar ook in hoger beroep veroordeeld tot drieënhalf jaar cel voor beschieting

Politie bij beschoten woning in de Goudenregenstraat in Terneuzen (foto: HV Zeeland)

Het gerechtshof Den Bosch acht bewezen dat de Terneuzenaar in september 2017 een pistool leegschoot op een woning in de Goudenregenstraat in Terneuzen. Daarbij heeft hij volgens het gerechtshof gericht geschoten op een van de bewoners. Die raakte daarbij niet gewond. De aanleiding voor die beschieting was een eerdere ruzie en vechtpartij in Hulst.

Geslagen met een glas

De zoon des huizes van de beschoten Terneuzense woning zou bij die ruzie de 33-jarige Terneuzenaar in zijn gezicht hebben geslagen met een glas. Die kwam, samen met twee andere verdachten, verhaal halen.

Kogelgaten in muur na beschieting in Terneuzen (foto: HV Zeeland)

De vader van de jongen opende het badkamerraam omdat hij buiten rumoer hoorde. Vervolgens werd er op hem geschoten door de 33-jarige Terneuzenaar. Omdat er volgens het hof geen bewijs voor is dat die van tevoren plannen had gesmeed om de beschoten man om te brengen, is het geen poging tot moord, maar poging tot doodslag. Ook is hij veroordeel voor verboden wapenbezit.

Gezien als mededader

Tegen een van de twee vrienden van de schutter, een 20-jarige man uit Zelzate, was een celstraf van twee jaar geëist. Hij werd eerder door de rechtbank gezien als mededader en kreeg toen drieënhalf jaar celstraf.

Sindsdien werd duidelijk dat hij niet daadwerkelijk de trekker had overgehaald, daarom viel de eis van het Openbaar Ministerie in het hoger beroep lager uit dan de eerdere veroordeling. Daarvan bleef in het oordeel van het hof nog maar twintig maanden celstraf over. Het hof acht alleen bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan bedreiging.

Eerder vrijgesproken

Ook tegen de derde verdachte, 46-jarige man uit Capelle aan de IJssel, diende vandaag een hoger beroep. Hij was eerder door de rechtbank in Middelburg vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs, het Openbaar Ministerie had toen vijftien maanden celstraf geëist.

Het OM ging in beroep tegen de vrijspraak en eiste daarbij een celstraf van twintig maanden. Het hof heeft hem nu in hoger beroep veroordeeld tot achttien maanden celstraf.

Chauffeur

Een vierde verdachte, een 34-jarige man uit Terneuzen, werd later aangehouden. Hij was de chauffeur op de avond van de beschieting. Hij kreeg van de rechtbank zes maanden celstraf opgelegd voor zijn rol in de zaak. Hij ging toen niet beroep tegen de uitspraak.

De jongen wiens woning destijds werd beschoten is vorig jaar al door de politierechter veroordeeld voor de vechtpartij in Hulst.

