Vrachtwagenchauffer slaat collega met ijzeren staaf

Politie (foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

De twee chauffeurs kregen rond 11.30 uur ruzie. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was, maar in ieder geval liep het hoog op. De chauffeur die klappen kreeg is een 52-jarige man uit het Belgische Evergem.

De politie probeert te achterhalen wat er is gebeurd en is daarom op zoek naar getuigen. Vooral de bestuurder van een bestelbus Mercedes Sprinter die bij het voorval aanwezig zou zijn geweest wil de politie graag spreken.