Hulpdiensten staan voor raadsel: wie spant toch die nylondraden langs de weg?

Politie en Rijkswaterstaat verwijderden nylondraad van de N61 (foto: Wijkagent Willem Pijpelink)

Het is de laatste tijd al de derde keer dat daar zo'n draad gevonden wordt. En eerder deze maand werd er een drie kilometer lange nylondraad gevonden aan de Oesterdam. Bij het verwijderen van de draad liep een medewerker van de provincie een snijwond op.

Politie tast in het duister

De hulpdiensten staan voor een raadsel. Want wie spant die draden en waarom? De politie tast nog in het duister. "We weten niet of de verschillende gevallen met elkaar in verband staan. Sterker nog: we weten zelfs niet of er wel iemand ís die de draden plaatst. Het is ook mogelijk dat deze draden daar door de wind beland zijn."

Zeker is dat de melding van deze nieuwe draad om 08.20 uur binnenkwam bij de politie en wijkagent Willem Pijpelink en een weginspecteur van Rijkswaterstaat de draad hebben verwijderd. Het zou gaan om een soort vliegertouw.

Ook Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat krabt zich achter de oren. "Het stelt ons voor een raadsel. Het is toch een flinke klus om zoiets over zo'n lang traject naast de weg te plaatsen, maar waarom ze het doen? We hebben geen idee."

Gevaarlijk

Nylondraad is sterk spul en kan gevaarlijk zijn, zoals de provinciemedewerker die het bij de Oesterdam heeft verwijderd aan den lijve heeft ondervonden. Daar waren ook meerdere hectometerpaaltjes door de draad ingesneden en zelfs doorgesneden. Maar ook voor auto's kan zo'n draad gevaren opleveren. De draad zou bijvoorbeeld in de motor terecht kunnen komen en daar schade aanrichten.

Wie meer informatie heeft over waar deze draden vandaan komen, of ze moedwillig door mensen geplaatst worden en zo ja door wie, kan zich melden bij de politie.

