CvdK Polman geschrokken van geluidsfragmenten Van Dijk; 'Ik wil nu de feiten weten'

In de fragmenten is PVV-fractievoorzitter Peter van Dijk te horen die onder meer vertelt hoe hij een medewerkster van zijn eigen fractie, betaald door de provincie, laat werken voor het opzetten van PVV-fracties in gemeenteraden in Zeeland.

In een ander fragment legt Peter van Dijk uit hoe geld, dat eigenlijk bedoeld is voor onkostenvergoedingen, op een slimme manier wordt gebruikt om PVV-verkiezingscampagnes in Zeeland te financieren. Dat is in beide gevallen niet toegestaan. "Is dat creatief, of is dat niet creatief?" stelt Peter van Dijk in één van de fragmenten over het oneigenlijk gebruik van het geld van de provincie.

Onderzoek

Commissaris van de Koning Han Polman is geschrokken van de fragmenten. "Ik wil nu de feiten weten. De essentie is nu, of geld dat bedoeld is voor de ondersteuning van een Statenfractie, ook gebruikt is voor die fractie en niet voor andere doeleinden", zegt Polman. Volgens hem zullen de uitgelekte geluidsopnamen nu zeker deel gaan uitmaken van het onderzoek naar het gebruik van fractiegelden door de Zeeuwse PVV.

Hebben we in Provinciale Staten nu te maken met één of met twee fracties?" commissaris van de Koning Han Polman

Polman had de PVV'ers Van Dijk en Bosch sowieso al uitgenodigd voor een gesprek. Van Dijk en Bosch claimen nu allebei fractievoorzitter te zijn van de PVV in Provinciale Staten van Zeeland.

"Hebben we in Provinciale Staten nu te maken met één of met twee fracties?", wil Polman weten. Wanneer het gesprek plaatsvindt, is nog niet duidelijk. "De afspraak wordt nu gemaakt", aldus Polman.

Aangifte

Zeeuwse PVV-ers hebben twee weken geleden het vertrouwen opgezegd in de Zeeuwse PVV-leider Peter van Dijk. Van Dijk is voorzitter van de PVV-fractie in Provinciale Staten van Zeeland, en zit voor de PVV ook in de Eerste Kamer.

In een Manifest van Wantrouwen schetsten ze van Dijk als een dictatoriale man, die geen tegenspraak duldt, en eigen familieleden baantjes bezorgde in de Zeeuwse PVV. Ook zou hij tijdens een ruzie het Thoolse PVV-Statenlid Vincent Bosch met de dood hebben bedreigd. Bosch heeft daarvan aangifte gedaan bij de politie. Peter van Dijk heeft zelf aangifte gedaan van 'smaad en laster'.

