Wielerwedstrijden in gevaar door bezuiniging op politiebegeleiding

De politie zet de straat af voor de komst van de renners (foto: Omroep Zeeland)

Politiebegeleiding bij wielerwedstrijden is verplicht als het parcours geen afgesloten circuit is.

De Wim Hendriks Trofee in en rond Koewacht van afgelopen weekend was al de dupe van de nieuwe regels. In oktober vorig jaar was er groen licht voor de organisatie van het tweedaags-evenement. Maar in januari kwam een mailtje met de boodschap 'de wedstrijden kunnen niet doorgaan, want er is geen politie beschikbaar in verband met Koningsdag.'

Toen we dat hoorden... hoe kan dat nou? We waren echt verbouwereerd? Het was voor ons een slag in het gezicht." Ludwig Kouijzer, organisatie Wim Hendrik Trofee

Door hulp van burgemeester Jan Lonink kreeg de organisatie het toch nog voor elkaar om de wedstrijd voor Elite-renners op zondag door te laten gaan. De nieuwelingenkoers voor jongens en meisjes, die op zaterdag was gepland werd geschrapt. Ludwig Kouijzer van de organisatie Wim Hendriks Trofee gelooft niet dat die wedstrijd in de toekomst ooit nog terugkomt.

Alternatief

Kleine afgesloten rondes, van een kilometer of vijf, zijn het enige alternatief. Toch kijkt de organisatie van de Wim Hendriks Trofee verder. "Koewacht is een grensdorp, dus we zouden ook in België kunnen gaan rijden. Maar dat is nog zeker niet definitief. We bekijken de mogelijkheden."

Omloop van Borsele

De Omloop van Borsele in 's-Heerenhoek ging afgelopen weekend wel door, maar ook daar kwam halverwege januari een mailtje over het niet doorgaan door politiebegeleiding. Uiteindelijk kwam het goed, maar voorzitter Rinus de Winter heeft nog geen zekerheid voor volgend jaar. "Er komen hier renners vanuit heel Europa om ervaring op te doen voor de toekomst. Hier wordt de basis voor de nieuwe profrenners gelegd, maar zekerheid voor volgend jaar hebben we nog niet."

Voorzitter Rinus de Winter van de EPZ Omloop van Borsele (foto: Omroep Zeeland)

Dat de politie voor 50 procent gaat bezuinigen staat vast. Minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus stelt dat het de bedoeling is dat meer wedstrijden op een afgesloten parcours worden gereden zonder politie-inzet. Samen met wielerbond KNWU wordt gewerkt om koersen voor nieuwelingen, junioren en amateurs niet meer te laten rijden op grotere omlopen, maar in kleine rondjes 'rond de kerk'.

Wielerwedstrijden die moeten veranderen (foto: Omroep Zeeland)

De grote wedstrijden voor profs zijn dus niet in gevaar, maar drukken wel op de begroting van begeleiding van politie. Die wedstrijden voor de jeugd zijn een kweekvijver voor fietstalent. Matieu van der Poel, Nick van der Lijke en Dylan Groenewegen, het is een kleine greep profs die hun ervaring opdeden tijdens Zeeuwse wielerkoersen. Nederland behoort bij het heren- als dameswielrennen tot de wereldtop, maar door afschaffen van de wedstrijden kan ook dat in gevaar komen.

"Ik kom niet vanuit Drenthe voor een rondje rond de kerk"

De begeleiding van wielerploegen, die afgelopen weekend uit heel Europa naar 's-Heerenhoek kwamen, zijn ze beduusd door de nieuwe regels. "Voor een rondje rond de kerk komen we niet vanuit Drenthe naar Zeeland. Die hebben we daar ook." Volgens verschillende ploegleiders is er anders maar één alternatief en dat zijn wedstrijden in het buitenland. Maar ook daar hangt een flink kostenplaatje aan.