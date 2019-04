El Hattach en Bouzambou zijn helden in Indonesië: "We worden overal herkend"

El Hattach en Bouzambou vertellen over hun avontuur van dit jaar en over de populariteit van zaalvoetbal in Indonesië. Met hun club SKN FC Kebumen eindigden ze dit seizoen op de derde plaats. "We leven daar echt als prof", vertelt Bouzambou. "Er wonen veel mensen in Indonesië en dus zijn er ook heel veel zaalvoetballiefhebbers." El Hattach vult aan: "We worden op het vliegveld bijvoorbeeld heel veel herkend. Ook door personeel. Als je dan weer op Schiphol landt, sta je letterlijk en figuurlijk weer met beide benen op de grond."

Ruud Pennings (foto: Omroep Zeeland)

Pennings

Voetbaltrainer Ruud Pennings, die zowel El Hattach als Bouzambou in het verleden bij VC Vlissingen onder zijn hoede had, is ook te gast in deze uitzending. Hij is nu actief bij Halsteren en gaat volgend seizoen bij GOES aan de slag. Pennings vertelt over zijn verleden als keeper in het profvoetbal, over zijn trainerscarrière en over zijn stap naar GOES.

Wielrenster Yva Geluk uit Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De vierde gast aan tafel is wielrenster Yva Geluk uit Middelburg. Zij was afgelopen weekend één van de Zeeuwse deelnemers aan de EPZ Omloop van Borsele. Geluk combineert haar wielercarrière met een fulltime baan bij de politie, maar moet in de wedstrijden wel rijden tegen profrensters. Daardoor is het winnen van wedstrijden bijna onmogelijk. Toch haalt ze veel plezier uit haar sport en vooral het rijden van tijdritten.

De Derde Helft wordt iedere maandag op televisie uitgezonden bij Omroep Zeeland om 17.15 uur. Het programma wordt ieder uur herhaald.