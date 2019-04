Belgisch protest tegen kerntransporten vanuit Borssele

(foto: OZ)

De Sp.a noemt het vervoer naar het Franse la Hague 'zinloos en risicovol'. De partij heeft een petitie online gezet met de eis dat de transporten worden stopgezet. Ook bepleit de Sp.a dat contracten tussen de kerncentrale in Borssele en de opwerkingsfabriek worden opgezegd.

Volgens de partij is de verhoogde radioactieve straling bij de wagons vooral gevaarlijk voor kinderen en zwangere vrouwen. De risico's bij een treinongeluk of tunnelbrand zouden groot zijn. Inga Verhaert, gemeenteraadslid voor de Sp.a in Kalmthout, zegt "In Nederland is dit soort transporten door dichtbevolkt gebied verboden. Moeten wij dan wél de risico's dragen?".