Gereanimeerde jongen (7) 'huilend naar ziekenhuis'

Traumahelikopter bij Omnium Goes 2 (foto: HV Zeeland)

Een traumahelikopter, twee politiewagens en twee ambulances zijn ingezet bij het incident, dat om 17.35 uur werd gemeld. De inzet van de heli bleek achteraf niet nodig.

Kinder-AED

Jan-Kees Karelse van Omnium zegt dat de jongen buiten bewustzijn werd aangetroffen op de bodem van het zwembad, maar dat hij daar heel kort heeft gelegen. Zwembadpersoneel en een verpleegkundige die toevallig in het bad was, zijn meteen overgegaan tot reanimatie. Daarbij is een speciale kinder-AED ingezet. Volgens Karelse kreeg de Duitstalige jongen, die samen met zijn vader in het zwembad was, al snel zijn hart- en polsslag terug. Toen hij in een van de toegesnelde ambulances werd gelegd, brak hij in huilen uit, wat een goed teken zou zijn over de toestand van de jongen.

Alle instanties zijn ingelicht over het incident. Naar de toedracht ervan wordt een onderzoek ingesteld. Alle zwembaden, sport- en gymzalen van Omnium zijn na het incident gesloten.