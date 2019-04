Pontje Sluiskil schittert in promotiefilm

De ANWB kwam de film maken voor een promotiecampagne. Loek van Hecke, bestuurslid en vrijwilliger van de pont, noemt de aandacht 'geweldig' . Hij verwacht dat het helpt bij het financieel overleven.

Grote opkomst

Volgens Chris Derksen van de filmploeg verliep de dag soepel: "Het weer zat mee, wat belangrijk is als je zo'n veerpont vast wil leggen. We hadden in wat plaatselijke krantjes een oproep gedaan voor mensen die geïnteresseerd zijn om mee te helpen en de opkomst is goed." Er kwamen zelfs meer middelbare scholieren opdagen dan er mee kunnen varen.

Het uiteindelijke resultaat zal in ieder geval te zien zijn op de Facebook-pagina van de ANWB.