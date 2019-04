Zeeland heeft over elf jaar 2400 woningen te veel

Geen nieuwe huurwoningen in Terneuzen en Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland heeft in 2030 per saldo 2400 woningen teveel, blijkt als de prognoses van ABN-AMRO per gemeente bij elkaar worden opgeteld. Alleen Vlissingen, Reimerswaal en Goes hebben tegen die tijd een tekort van enkele honderden woningen. Middelburg, Kapelle, Tholen en Noord-Beveland zullen dan een klein tekort hebben.

Kaart

Ga met de muis over de kaart voor de cijfers per gemeente

In 2030 hebben alle Nederlandse provincies juist een tekort aan woningen, met uitzondering van onze provincie en Friesland.

Voor dit onderzoek heeft ABN-AMRO gekeken naar de bevolkingsprognoses en de nieuwbouwplannen per gemeente. Bijvoorbeeld ook naar het aantal afgegeven vergunningen in 2018.

Huurwoningen

De onderzoekers van de bank constateren dat in Nederland vooral in grotere steden nog huurwoningen worden gebouwd. Zulke huizen zijn aantrekkelijk voor jonge mensen die niet kunnen/willen kopen. In Zeeland zijn het Terneuzen, Middelburg, Borsele en Noord-Beveland waar helemaal géén huurwoningen meer worden gebouwd, blijkt uit de verleende vergunningen.