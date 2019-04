Zoutelande eert Engelse bevrijder met eigen pad

Het initiatief voor het bijzondere eerbetoon is genomen door de inmiddels 85-jarige Lou Kodde. Hij herinnert zich als de dag van gisteren dat hij Dan Flunder in 1944 op het duin zag staan.

'Die Duitser was een scherpschutter, maar captain Flunder blijkbaar ook'

De toen 11-jarige Kodde woonde met zijn familie in Zoutelande. Toen het 's ochtends stil werd - na een hele nacht beschietingen - gluurde hij met zijn oudere zussen door het dakraam. Daar zag hij hoe een Duitser standhield in een topje van de duinen. Kodde: "Hij had daar een hele strategische positie, iedere geallieerde die eraan kwam, had hij zo onder vuur."

Lou Kodde (85) zag als 11-jarige jongen hoe Zoutelande bevrijd werd. (foto: Omroep Zeeland)

Commandant Flunder trok ondertussen van een andere kant op. "Nu had die Duitser in de schuttersput het vuur van twee kanten", vervolgt Kodde. "Die Duitser was een scherpschutter, maar captain Flunder blijkbaar ook. Zodra zijn Duitse helmpje boven de duinrand kwam, heeft Flunder hem een schot gegeven."

Luister hoe Lou Kodde als 11-jarige getuige was van de bevrijding van Zoutelande

Dat betekende dat Zoutelande definitief was bevrijd. Nadat Flunder had gecontroleerd of hij de Duitser echt uitgeschakeld had, riep hij via zijn radio op om de bombardementen vanaf zee te staken, want er was geen gevaar mee van Duitse soldaten. Hiermee werd voorkomen dat het dorp Zoutelande werd verwoest.

Het pad op de duinen in Zoutelande dat vanaf 6 juni het Dan Flunderpad gaat heten. (foto: Omroep Zeeland)

Eindelijk bij name genoemd

Ter herinnering hieraan wordt het naamloze pad op de duinen bij het Meester Schoenmakerspad en Duinhotel Tien Torens omgedoopt tot 'Dan Flunderpad'. Iets waar Kodde zich de afgelopen jaren voor ingezet heeft. "Ik miste bij de dodenherdenkingen in Zoutelande dat hij niet met name genoemd wordt."

Het naambordje wordt op 6 juni onthuld. Dan zal ook het boekje 'Hoe Zoutelande in november 1944 gespaard bleef' worden gepresenteerd. Het pad ligt overigens niet op de exacte locatie waar Flunder de Duitser neerschoot. "Dat was aan het andere kant van het dorp,", vertelt Kodde, "maar daar waren alle paden al vergeven."