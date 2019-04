Zeeland wordt wakker: reanimatie in zwembad, te veel woningen en Dan Flunderpad

Traumahelikopter bij Omnium Goes 1 (foto: HV Zeeland)

Reanimatie

Een 7-jarige jongen is gisteren aan het eind van de middag buiten bewustzijn aangetroffen op de bodem van het zwembad Omnium in Goes. Hij is onmiddellijk gereanimeerd, daar werd een speciale kinder-AED voor gebruikt, en naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Bouw nieuwe woning (foto: Omroep Zeeland)

Te veel woningen

Zeeland heeft over elf jaar 2400 woningen teveel. Dat hebben onderzoekers van ABN-Amro uitgezocht. Vooral in Sluis zal het woningoverschot in 2030 groot zijn.

Majoor Daniel John 'Dan' Flunder (foto: Comité Bevrijding Zoutelande)

Dan Flunderpad

Zoutelande heeft vanaf 6 juni een 'Dan Flunderpad'. De naamgeving van dat pad is een eerbetoon aan de Engelse commandant die 75 jaar geleden een cruciale rol speelde bij de bevrijding van het dorp.

Strand Westenschouwen (foto: Nella Padmos, Burgh-Haamstede)

Weer

Vandaag begint de dag vrij bewolkt en lokaal wat nevelig. Het blijft wel droog en in de loop van de dag komt er geleidelijk meer ruimte voor de zon. Er staat een matige noordenwind en de temperaturen variëren morgen van een graad of 13 langs de kust tot 15 landinwaarts.