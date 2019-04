Opnieuw aanvaring op Kanaal van Gent naar Terneuzen

De schade bij de Klara is hier goed te zien (foto: HV Zeeland)

De botsing gebeurde even na middernacht. De Klara, die onder Maltese vlag vaart, was onderweg naar Gent. Aan de stuurboordzijde van het schip is de schade goed te zien (zie foto boven).

Vaker mis

Het afgelopen half jaar ging het al vaker mis in de Zeeuws-Vlaamse wateren. In december kwam een schip tegen de kade ter hoogte van de brug bij Sas van Gent. Op 22 februari ging het twee keer mis. Een binnenvaartschip raakte lek ter hoogte van Sluiskil en het Deense vrachtschip Primula Seaways liep op dezelfde dag vast op de glooiing bij de Buitenhaven in Terneuzen.

