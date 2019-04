Automobilist scheurt rakelings langs terrassen in Dishoek (foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

Een getuige filmde de gevaarlijke autorit in het horecagebied in Dishoek en appte het filmpje naar de wijkagent. Nadat de man het horecagebied op de Kaapduinseweg achter zich liet, kwam hij op de Verlengde Dishoekseweg tot stilstand tegen een boom, die compleet afbrak. Toen agenten ter plaatste kwamen, was de bestuurder niet meer aanwezig.

Gisteren is de man alsnog verhoord. Het rijbewijs van de bestuurder is door de politie ingenomen.