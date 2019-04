Twee treffers Boere voor kampioen FC Twente

Tom Boere was gisteravond twee keer trefzeker voor FC Twente in de met 2-5 gewonnen wedstrijd tegen Jong Ajax. Voor de spits, afkomstig uit Terneuzen, waren het zijn eerste twee doelpunten sinds zijn kaakblessure waardoor hij een tijdje uit de roulatie was. Boere maakte zijn rentree vorige week in de kampioenswedstrijd tegen Jong AZ.