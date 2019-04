Hoe Alexandra's 'wachters' het strand vrij van plastic proberen te krijgen

Struinend langs de waterkant was Fitters iedere stranddag op zoek naar schelpjes om mee naar huis te nemen. "Ik verzamelde ze. Schreef de datum erop en zo wist ik hoe vaak ik dat jaar naar het strand was geweest." Door de jaren heen waren het niet alleen meer de schelpjes waar Fitters mee thuiskwam: touwtjes, dopjes, maar vooral ook heel veel plastic.

'Vol met plastic'

"Mijn beeld van het Zeeuwse strand, mijn lievelingsplek, veranderde", vertelt Fitters. "Vooral buiten het zomerseizoen lag het strand vol met plastic. Ik kan gewoon niet begrijpen waarom mensen hun rommel niet gewoon in de prullenbak gooien." De stapel plastic die ze inmiddels had verzameld, zette Fitters aan het denken: "Ik ga hier iets van maken zodat mensen zich meer bewust worden van het plasticprobleem."

Ik laat mensen letterlijk stilstaan bij het plastic probleem." Alexandra Fitters

Maar hoe maak je mensen bewust van zoiets? "Het begon eigenlijk in mijn werkkamer. Ik ben gewoon gaan knutselen en ineens ontstond er een poppetje. En nog één. En nog één. En nu heb ik een hele familie." Guardians of the Beach, noemt Fitters haar plastic 'wachters'. Wanneer ze af zijn, zet ze de poppetjes in de duinen. "Wandelaars stoppen en kijken er naar. Ik probeer mensen dus letterlijk stil te laten staan bij het plastic probleem."

Fitters' wachters zijn allemaal verschillend en krijgen allemaal een naam. "Ik heb bijvoorbeeld Nancy, Bas, Nigel en Kitty. Mimi is de kleinste. Iedere wachter heeft ook zijn of haar eigen karaktereigenschappen. De poppetjes beginnen echt te leven zo. Bas is bijvoorbeeld heel stoer, echt een wachter en Nancy is wat tuttiger."

Een wachter gemaakt door Alexandra Fitters (foto: Omroep Zeeland)

Fitters is altijd al erg creatief geweest. "Ik werk in de tijdschriftenwereld, die heel hectisch kan zijn. Het knutselen van de wachters brengt me tot rust. Soms denk ik weleens: ik lijk net een klein kind, maar het werkt voor mij gewoon heel goed. En het is natuurlijk voor een groter doel: het strand schoonhouden." Aan het eind van de stranddag neemt Fitters al haar wachters weer mee naar huis.