Plan Brouwerseiland van de baan: geen eilandjes met 325 woningen in Grevelingenmeer

Brouwerseiland volgens animatie van projectonwikkelaar (foto: Zeelenberg Architectuur)

Vier tegenstanders van het plan waren naar de Raad van State gestapt om het omvangrijke project tegen te houden; de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Actiegroep Save Our Surfspot/BrouwerseilandNEE, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en het zeil- en surfcentrum Brouwersdam.

De zitting diende op 26 en 27 september. Normaal duurt het enkele weken voordat de Raad van State uitspraak doet, maar 'gezien de complexiteit van de materie rondom Brouwerseiland', zoals een persvoorlichter het verwoordde, is het meer dan een half jaar later geworden.

Voorlopig

Volgens de Raad van State kan het plan in zijn huidige vorm niet doorgaan, maar kan het eventueel later wel doorgaan als het project aan een aantal voorwaarden voldoet. Volgens de Raad van State laat het huidige plan nu nog teveel vragen open. Zo is de invloed van de eilanden op het surfgebied nog niet duidelijk. "Daarnaast is niet uitgesloten dat het project de Natura 2000-gebieden in de omgeving aantast. De aanvoer van zand dat wordt gebruikt bij het opspuiten van de eilanden kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de zeehonden in het natuurgebied Voordelta", schrijft de Raad van State op haar site.

Gedurfd maar omstreden

Brouwerseiland is een gedurfd, maar ook omstreden project. Op dertien kunstmatige eilandjes in het Grevelingenmeer moesten 325 vakantiewoningen worden gebouwd. Volgens voorstanders zou Brouwerseiland 500 vaste en 715 tijdelijke banen opleveren. Tegenstanders betwijfelden dat, en wezen op de gevolgen voor de natuurlijke omgeving. Surfers wezen erop dat ze hun vaste stek kwijtraakten, waarmee ook meteen een groot aantal surftoeristen zou wegblijven. Er zou worden gebouwd tegen een primaire waterkering aan, de Brouwersdam. Bovendien ligt de locatie, de Middenplaathaven, middenin een beschermd Natura 2000 gebied.