Dronken halfnaakte Pool aangehouden die op zijn auto ging liggen (foto: ANP)

De man werd rond 15.00 uur slingerend gezien op de Valckeslotlaan. Via de Beatrixlaan reed hij in tegengestelde richting de Zonnebloemstraat in. Tegemoetkomende fietsers en auto's moesten uitwijken om een aanrijding te voorkomen. Bij het tankstation ging de Pool op zijn auto liggen en zette harde muziek aan.

Eerder die dag had de man ook al een diefstal gepleegd bij een supermarkt in Goes. Naast dat de man dronken was, vond de politie ook nog gripzakje met twee pillen. Hij is overgebracht naar een politiecellen complex en daar heeft hij een verklaring afgelegd.