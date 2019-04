Man moet twee jaar naar inrichting voor aanval met hamer

Hamer (foto: Pixabay)

Wat is er gebeurd? Op 18 maart vorig jaar dacht de verdachte iemand te zien waar hij problemen mee had aan de Jan Vermeerlaan. Hij wilde hem naar eigen zeggen een lesje leren en stapte met een hamer op zijn slachtoffer af die in een auto zat. De verdachte geeft toe dat hij met de hamer de ruit van het bestuurdersportier heeft ingeslagen. Zijn slachtoffer deed daarop de deur open en kwam schoppend op hem af. Daarom was de dader naar eigen zeggen niet verantwoordelijk voor de messteken die zijn slachtoffer opliep bij het daarop volgende gevecht. Dat hield hij naar eigen zeggen stil terwijl zijn slachtoffer ertegenaan schopte. Die had enkele snijwonden in zijn been.

De rechtbank is veroordeelde de man voor beschadiging van de ruit. Daarnaast vindt de rechtbank ook dat hij schuldig is aan het verwonden van zijn slachtoffer, want hij heeft misschien niet gestoken, maar zocht wel zelf de confrontatie terwijl hij een mes vast had. Daarmee accepteerde hij volgens de rechtbank het risico dat zijn slachtoffer gewond zou raken.

Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar in een Inrichting voor Stelselmatige Daders gevraagd. Dat is een combinatie van detentie en behandeling voor mensen die vaak voor kleine criminaliteit in aanraking met justitie komen. De advocaat van de veroordeelde zei bij de vorige zitting dat hij dat te ver vindt gaan. Zijn cliënt werd eerder veroordeeld voor drugsdelicten, verkeersovertredingen en een bedreiging. Zijn strafblad telt 28 pagina's waardoor het volgens de officier van justitie mooi is geweest.

Reclassering kon niet meer helpen

De reclasseringswerker van de verdachte man was twee weken geleden aanwezig bij de zaak om haar verslag toe te lichten. Volgens haar werkt de man niet mee met de hulp die hij krijgt. Daarom adviseert de Reclassering ook om hem in de Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) te plaatsen, waar hij intensiever begeleid zou kunnen worden. De rechtbank acht de kans op herhaling groot en daarom willen ze nu dat hij twee jaar wordt behandeld om zijn problemen op te lossen.

