Zeeuwse voetbalclubs gooien trainingsschema's om voor halve finale Ajax

Dinsdagavond is doorgaans een populaire trainingsavond bij de Zeeuwse amateurclubs. Veel trainers hebben besloten om een half uur eerder te beginnen met trainen, zodat iedereen op tijd voor de televisie in de voetbalkantine zit. Kantines door heel de provincie zullen vanavond open zijn om naar Ajax te kijken.

Er zijn ook diverse fans onderweg per trein of auto naar Londen waar Ajax tegen Tottenham Hotspur speelt. Zo ook de 45-jarige Raymond Mohr uit Heinkenszand. Hij is vanochtend in de auto met drie vrienden vertrokken en vertelde in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker optimistisch te zijn. "In twee wedstrijden kunnen we van de Spurs winnen. Ik hoop vanavond een paar pints op een mooi resultaat te drinken."

Raymond Mohr kijkt vanavond naar Ajax in het stadion in Londen

Zeeuwse fans onderweg naar Londen waar Ajax tegen Tottenham Hotspur speelt (foto: Marinus Jan Uil)

De wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Ajax is de eerste van een tweeluik. Volgende week woensdag is de returnwedstrijd in Amsterdam