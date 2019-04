Vervuilde grond in zeedijk Perkpolder mag blijven liggen: 'Geen gevaar voor mens en dier'

Containerschip vaart voorbij Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

In de zeedijk zijn wel verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen gevonden (bijvoorbeeld arceen), maar door de dikke kleilaag die er bovenop ligt kan dat geen kwaad. De risico's zijn zeer gering blijkt uit onderzoek. Ook is de sterkte van de dijk bij overstroming niet in het geding. De komende vijf jaar zal Rijkswaterstaat nog wel de kwaliteit van het grondwater in de gaten houden.

Voor de zeedijk is zogenoemde thermisch gereinigde grond (ongeveer 275.000 m3) gebruikt. Dat is grond die onder hoge temperaturen voor het grootste deel schoongemaakt wordt. Maar bij de grond die in Perkpolder is gebruikt is er kennelijk iets misgegaan. Uit onderzoek blijkt dat er bijvoorbeeld te hoge concentraties calcium in de grond aanwezig zijn en dat de ph-waarden te hoog zijn. Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld om te kijken hoe dat kan.

Onderzoeksinstituut Deltares en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) hebben op verschillende plekken metingen gedaan om te kijken of omwonenden risico's lopen of hebben gelopen. De vervuilde grond van de zeedijk is nu afgedekt met een dikke laag klei.

Onrust over vervuiling

De vervuiling in de kwelsloot bij de zeedijk in Perkpolder zorgde voor onrust op een informatieavond vorig jaar. Mensen vroegen zich af of ze hun hond nog wel in het water kunnen laten zwemmen. Deltares en het RIVM verzekerden toen dat de sloot niet voor gevaar zorgt, maar veel omwonenden geloofden dat niet. "Mijn hond zwemt er vaak in", zei een aanwezige toen. "Straks heb ik pech en gaat mijn hond dood."

Dijk Spakenburg wordt afgegraven

Bij een dijk in Spakenburg is ook thermische gereinigde grond gebruikt. Die dijk wordt nu afgegraven, dat kost 20 tot 30 miljoen euro. De dijk bleek ernstiger verontreinigd dan gedacht en boeren in de omgeving hadden last van een verhoogde kalversterfte.