Nieuw piepersysteem voorkomt teleurstelling bij de brandweer

Pieper gaat, schoenen aan, sleutels mee en gaan. Zo is het altijd geweest voor de brandweervrijwilligers en zo zal het ook altijd zijn. Binnen enkele minuten verschijnen brandweerlieden op de post. De een komt aan gesprint, de ander rijdt zijn fiets snel het fietsenrek in en verschillende auto's worden op hoog tempo ingeparkeerd. De vrijwilligers trekken hun bluspak aan, maar dan de vraag: zijn we met genoeg om uit te rukken? Dat is nu verleden tijd.

Wachten terwijl je weet dat iemand hulp nodig heeft

Dat wachten kon wel tot zes minuten duren voor de knoop moest worden doorgehakt dat de post niet weg kon. Dan pas werd de naburige post gealarmeerd. De opgekomen vrijwilligers op de eerste post konden hun bluspak dan weer uittrekken en naar huis.

Robert Maranus werkt bij de veiligheidsregio en is vrijwilliger bij de post van Oostkapelle. Hij herinnert zich de frustratie die er was na het klaarstaan in het bluspak en dan niet uit kunnen rukken: "Het is nooit leuk dat je niet weg kunt, dat verandert niet. Maar je zat vroeger te wachten terwijl je weet dat er iemand in nood is. Nu weet je dat de volgende post al gealarmeerd is", legt Maranus uit.

De bluspakken kunnen aan de kapstok blijven als er niet genoeg vrijwilligers beschikbaar zijn (foto: Omroep Zeeland)

Met het nieuwe systeem zien de vrijwilligers bij aankomt op de post op een scherm of ze kunnen uitrukken. Ze zien dan of er genoeg mensen zijn en of er een chauffeur en ploegleider zijn aangemeld. Zo niet dat gaat in het geval van de brandweer van Oostkapelle de pieper van de Domburgse post. Maranus heeft het nog niet meegemaakt dat een melding waarvoor hij opgeroepen werd naar de naburige brandweer ging. Andersom wel: "Dat is het mooie van het systeem, we helpen elkaar."

Omkleden of niet?

Volgens Bart Rottier van de Veiligheidsregio Zeeland kan het nieuwe systeem de tweede ploeg tot wel 4,5 minuut sneller oproepen. Vroeger werd er na zes minuten besloten om niet uit te rukken als de ploeg nog niet compleet was. Dan werd de volgende post pas gealarmeerd. Omdat de vrijwilligers nu meteen via hun pieper kunnen aangeven of ze komen is na 45 seconden al duidelijk of de ploeg compleet is. De vrijwilligers gaan nog wel naar de post, maar zien daar dan op een scherm of ze zich moeten omkleden of niet.

Als je de alarmeringstijd voor de tweede post er ook nog bij telt, dan wordt er dus 4,5 minuut mee gewonnen. "Iedere seconde telt, dus als we daar 4,5 minuut op kunnen besparen, moeten we dat zeker doen", aldus Rottier.

De veiligheidsregio verwacht niet dat het invloed gaat hebben op de gemiddelde opkomsttijd. Dat komt omdat in de meeste gevallen de eerste brandweerpost gewoon zelf zal kunnen uitrukken. Er is dus wel tijdswinst, maar die is er pas bij een tweede post. En die zit verder van het noodgeval af, dus die hebben de gewonnen minuten hard nodig om ter plaatse te komen.