Vreugde en teleurstelling na streep door Brouwerseiland

De Raad van State oordeelt dat in het plan fouten zijn gemaakt en dat er te veel onduidelijkheid is. Dat betekent dat de aanleg van het omstreden vakantiepark in ieder geval voorlopig van de baan is. Eventueel kan het later nog doorgaan, als het project dan tenminste aan een aantal voorwaarden voldoet.

De juichende tegenstanders gaan er vanuit dat het zo ver niet zal komen. "De kans is klein dat het verder gaat" zegt Gert-Jan Buth van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, een van de partijen die naar de Raad van State stapt. Maar, voegt hij er strijdlustig aan toe. "Als ze verder gaan dan zijn wij er ook weer klaar voor."

Champagne ontkurkt

De surfers van de Actiegroep Save Our Surfspot/BrouwerseilandNEE denken ook dat de strijd definitief gewonnen is. Zij ontkurkten vanmorgen om kwart over tien, direct na de uitspraak, al twee flessen champagne om te toosten op de uitspraak. "Er is een last van onze schouders gevallen" zegt een van hen. De surfers maakten zich grote zorgen dat voor hen weinig plekken om te water te gaan zouden overblijven en de eilandjes van Brouwerseiland bovendien veel wind zouden wegnemen.

'Het voelt vreemd'

Wethouder Jacqueline van Burg van Schouwen-Duiveland zegt dat ze het vonnis dat 50 bladzijdes beslaat eerst wil bestuderen. In haar eerste reactie klinkt ze teleurgesteld. "Het voelt vreemd". Schouwen-Duiveland is jaren bezig geweest met Brouwerseiland. De gemeente zag in het project een welkome aanvulling op het toeristisch product van de regio dat ook nog eens goed is voor de werkgelegenheid.

