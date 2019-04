Vlissingse man verdacht van brute verkrachtingen

De rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de verdachte zijn slachtoffers bruut verkracht. Daarbij zou hij ze soms vastgebonden, bedwelmd en geslagen hebben. Dat gebeurde nadat hij een afspraakje had gehad met de vrouwen. Het gebeurde allemaal in Vlissingen. De verdachte was niet bij deze eerste pro-formazitting aanwezig, drie van zijn slachtoffers wel.

Een pro-forma zitting is een zitting van de rechtbank waarbij er nog geen strafeis komt van het Openbaar Ministerie en ook de rechtbank doet nog geen uitspraak. Bij een pro-formazaak wordt besproken waar het onderzoek staat en wat er nog nodig is aan onderzoek voor de zaak inhoudelijk kan beginnen. Als verdachten in Nederland in voorarrest zitten moeten ze eens in de drie maanden voor de rechter komen. Op die manier wordt voorkomen dat iemand zonder voldoende redenen lang in voorarrest zit.

De advocaat van de verdachte wil de opnamen van de verhoren van de slachtoffers beluisteren voor de zaak inhoudelijk behandeld wordt. Hij wil zo kunnen bepalen hoe betrouwbaar de slachtoffers zijn. Dat beluisteren wilde hij graag op zijn eigen kantoor kunnen doen, met allerlei toezeggingen om de privacy van de slachtoffers te bewaken. De Middelburgse rechtbank wilde het niet hebben om juist de privacy van de slachtoffers te beschermen. De raadsman mag nu de banden op een politiebureau komen beluisteren.

Verdachte blijft vastzitten

De verdachte zit in voorarrest in Dordrecht en blijft daar voorlopig ook. Zijn advocaat vroeg niet om opheffing van dat voorarrest. Ook blijkt dat de verdachte mee wil werken aan onderzoek van een psycholoog en psychiater. Daardoor hoeft hij niet naar het Pieter Baan Centrum.

Eind mei zijn de technische onderzoeken klaar volgens het OM, maar de verdediging wil waarschijnlijk nog getuigen gaan horen. Zeker is dat de zaak verder gaat op 16 juli, maar dan weer pro-forma. Onzeker blijft of de zaak dan op 31 juli inhoudelijk voor de rechtbank kan komen.