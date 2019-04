Terneuzenaar verdacht van bedreiging en mishandeling

Politie (foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

Rond half drie 's nachts kwam de melding binnen dat een fietser bijna was aangereden en bedreigd. Korte tijd later bleek dat nog drie mensen dit was overkomen.

De politie vond een uurtje later in de Alvarezlaan de auto die de slachtoffers hadden omschreven. In de wagen zaten vier mensen. Ze werden alle vier aangehouden, maar uit onderzoek bleek al snel dat drie van de vier er waarschijnlijk niets mee te maken hadden.

De vierde man, een 19-jarige Terneuzen, is nog wel verdachte. Hij zit vast in een politiecel.