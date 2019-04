Alternate verplaatst hoofdkantoor naar Tholen

Alternate Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Alternate laat weten dat de locatie in Ridderkerk te klein is geworden dank zij een forse groei de laatste jaren. In Tholen heeft de online elektronicaverkoper meer ruimte. Managing director Nico Bommeljé van Alternate Nederland verwacht in de toekomst meer uitbreidingen in Tholen. Er zijn al enkele investeringen gepland.

Alternate was in 2016 het eerste bedrijf dat vanuit de Randstad naar Tholen kwam omdat de snelweg A4 was aangelegd. De komst van de webwinkel levert naar verwachting enkele tientallen banen op in de regio.

